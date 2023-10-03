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Співачка Kola постояла на цвяхах: Було пекельно боляче

3 Жовтня 2023, 09:47
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Kola

Співачка Kola не приховує від своїх шанувальників власних відчуттів. Останнім часом, артистка часто ділиться емоціями з приводу глобальної втоми та загостреного почуття відповідальності. Пропрацювати це питання Kola вирішила за допомогою духовних практик та випробувала стояння на цвяхах.

Виконавиця поділилася своїм досвідом в Instagram-stories, зізнавшись, що не стримала сліз.

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– Я плакала і мені було пекельно боляче йти та стояти на цих цвяхах, але на останніх ніби вже не відчувала біль, – написала Kola.

Вона уточнила, що в такий спосіб хотіла забути про біль в принципі та дозволити собі відпустити проблеми.

– Мій запит був – припинити бути Робін Гудом, думаючи, що я можу врятувати весь світ та допомогти всім людям, і відпустити цей величезний біль за мою країну, який живе в мені, а також спробувати розслабитися, – пояснила співачка.

Раніше Kola казала, що мріє на пʼять днів забути про телефон та влаштувати собі дні тиші.

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