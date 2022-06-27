Співачка ELLI FEEL родом із Дніпра присвятила пісню Україні

На другу половину липня запланований реліз українськомовного сингла Додому співачки родом із Дніпра ELLI FEEL. Як коментує сама артистка, пісня передає переживання та біль в серцях українців, життя яких докорінно змінила війна.

Перші професійні сингли ELLI FEEL під назвою Gravity та Sexy вийшли у 2021 році. Ними артистка спробувала передати свій настрій, стиль життя та побут. Романтизмом, любов’ю та легкістю сповнені наступні її треки Crimson dress та TikTok.

Війна в Україні змінила не тільки життя артистки, а й вплинула на музику та напрямки розвитку.

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– Війна змінила буквально все. Я живу в Швейцарії 5 років. У мене тут чоловік і дитина. В Україну я їздила кожні кілька місяців, оскільки я розвивала власний бренд косметики Floeer Beauty. Проте після того, як Росія напала на Україну, мені довелося закрити бренд косметики, а також допомогти виїхати з України моїм батькам, — розповідає ELLI FEEL. — В Україні залишилося багато друзів та команда, з якими працюю у музичному напрямку. Я постійно підтримую з ними зв’язок, переживаю. Максимально намагаюся допомагати ліками та матеріально людям, яким потрібна зараз моя підтримка. Мені боляче, як і кожному українцю, за те, що зробили з моєю країною. Немає нічого страшнішого, ніж втрачати рідних і близьких. І це не передати словами.

Пережити та поділитися своїми емоціями співачці допомогла музика. ELLI FEEL сподівається, що її новий українськомовний сингл Додому допоможе підтримати емоційний дух українців.

– Артистам, у яких зараз фінансові труднощі, раджу максимально акцентувати свою увагу на TikTok та Triller (американська соціальна мережа для обміну відео, – Ред.), там більше західної аудиторії. Алгоритми цих соцмереж працюють так, що рекламний бюджет можна скоротити до мінімуму, — розповідає ELLI FEEL.

До слова, ELLI FEEL — це оновлене ім’я артистки, яке більш чітко передає її внутрішній світ.

– Я завжди вважала, що в моєму сценічному імені чогось не вистачає. Тому згодом додала FEEL. Це означає “відчувати”, і це передає мій стиль життя, мою творчість. Мою музику потрібно не просто почути, а відчути.

ELLI вірить в те, що українські слухачі зможуть відчути та разом пережити емоції співачки, а українськомовний сингл Додому стоятиме на повторі у підписників, які дають найбільше натхнення для створення нових треків.