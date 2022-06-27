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Певица ELLI FEEL родом из Днепра написала песню про Украину

27 июня 2022, 11:35
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Певица ELLI FEEL родом из Днепра написала песню про Украину

На вторую половину июля запланирован релиз украиноязычного сингла Домой певицы родом из Днепра ELLI FEEL. Как комментирует сама артистка, песня передает переживания и боль в сердцах украинцев, жизнь которых навсегда изменила война.

Первые профессиональные синглы ELLI FEEL под названием Gravity и Sexy вышли в 2021 году. Ими артистка попыталась передать свое настроение, стиль жизни и быт. Романтизмом, любовью и легкостью полны следующие ее треки Crimson dress и TikTok.

Война в Украине изменила не только жизнь артистки, но повлияла на музыку и направления развития.

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– Война изменила буквально все. Я живу в Швейцарии пять лет. У меня здесь муж и ребенок. В Украину я ездила каждые несколько месяцев, поскольку развивала собственный бренд косметики Floeer Beauty. Однако после того, как Россия напала на Украину, мне пришлось закрыть бренд косметики, а также помочь уехать из Украины моим родителям, — рассказывает ELLI FEEL. — В Украине осталось много друзей и команда, с которыми я работаю в музыкальном направлении. Я постоянно поддерживаю с ними связь, переживаю. Максимально стараюсь помогать лекарствами и материально людям, которым сейчас нужна моя поддержка. Мне больно, как каждому украинцу, за то, что сделали с моей страной. Нет ничего страшнее, чем терять родных и близких. И это не передать словами.

Пережить и поделиться эмоциями певице помогла музыка. ELLI FEEL надеется, что ее новый украиноязычный сингл Домой поможет поддержать эмоциональный дух украинцев.

– Артистам, у которых сейчас финансовые трудности, советую максимально акцентировать свое внимание на TikTok и Triller (американская социальная сеть для обмена видео, — Ред.), там больше западной аудитории. Алгоритмы этих соцсетей работают так, что рекламный бюджет можно сократить до минимума, – рассказывает ELLI FEEL.

ELLI FEEL у платті від української дизайнерки Олени Кондратової

К слову, ELLI FEEL — это обновленное имя артистки, которое более четко передает ее внутренний мир.

– Я всегда считала, что в моем сценическом имени чего-то не хватает. Потому позже добавила FEEL. Это значит “чувствовать”, и это передает мой образ жизни, мое творчество. Мою музыку нужно не просто услышать, а почувствовать.

ELLI верит в то, что украинские слушатели смогут испытать и вместе пережить эмоции певицы, а украиноязычный сингл Домой будет стоять на повторе подписчиков, которые дают наибольшее вдохновение для создания новых треков.

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