16 листопада відзначають День працівників радіо, телебачення та зв’язку України. Це відповідальна професія, представникам якої нерідко доводиться виконувати роботу в прямому ефірі.

Як і в будь-якій іншій галузі, ніхто не застрахований від несподіванок під час роботи та кумедних ситуацій. Факти ICTV вирішили згадати курйози у прямому ефірі, які траплялися з ведучими, репортерами та спікерами.

Восени 2020 року в зв’язку з виборами президента США журналісти з усього світу з’їхалися до країни. Так, під час вуличного включення українського репортера телеканалу Україна 24 атакував афроамериканець.

Чоловік з’явився позаду журналіста і кілька разів видав стогін просто йому у вухо.

Тоді репортер пожартував, сказавши, що наразі перебуває на Таймс-сквер, а такі диваки тут не рідкість.

Ще один курйоз трапився із журналісткою Марічкою Падалко. Під час прямого ефіру в неї випав передній зуб.

Варто віддати належне, що Марічка не розгубилася і, сховавши зуб у руці, продовжила програму.

Користувачі мережі підтримали Падалко, зазначивши, що вона повелася як професіонал.

Курйози під час роботи з дому вже не рідкість. Так, репортер Вілл Рів під час прямого мовлення в Good Morning America з’явився без штанів. Очевидно, що чоловік не планував показувати свою нижню частину, оскільки верхня частина тіла була одягнена в сорочку та піджак.

Але він не розрахував огляд камери, тож глядачі могли бачити, що Вілл у спідній білизні.

Випадок із оголенням трапився і в ефірі одного з іспанських телеканалів, проте там позаду журналіста з’явилася оголена дівчина. Згодом з’ясувалося, що то була його колега.

Нерідко курйози під час прямого мовлення трапляються за участю тварин. На кореспондента одного із грецьких телеканалів напала свиня.

Чоловік всіляко намагався змусити тварину піти, проте вона виявилася наполегливішою. Свиня переслідувала його та кусала.

Вірусним стало і відео, де собака вирвала в журналістки російського телеканалу мікрофон. Дівчина відчайдушно намагалася наздогнати пса, треба віддати належне, їй це вдалося.

Наприкінці з чотирилапим кореспондентка навіть змогла потоваришувати.

Спікери, виступаючи з дому, також часто потрапляють у кумедні ситуації. Так, кіт українського політика Антона Геращенка заліз у кадр під час його прямого включення до ефіру ток-шоу.