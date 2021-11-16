16 ноября отмечают День работников радио, телевидения и связи Украины. Это ответственная профессия, представителям которой нередко приходится выполнять работу в прямом эфире.

Как и в любой другой отрасли, никто не застрахован от неожиданностей во время работы и забавных ситуаций. Факты ICTV решили вспомнить курьезы в прямом эфире, которые случались с ведущими, репортерами и спикерами.

Осенью 2020 года в связи с выборами президента США журналисты со всего мира съехались в страну. Так, во время уличного включения украинского репортера телеканала Украина 24 атаковал афроамериканец.

Мужчина появился позади журналиста и несколько раз издал стон прямо ему в ухо.

Тогда репортер отшутился, сказав, что сейчас находится на Таймс-сквер, а такие чудаки тут не редкость.

Еще один курьез случился с журналисткой Маричкой Падалко. Во время прямого эфира у нее выпал передний зуб.

Стоит отдать должное, что Маричка не растерялась и, спрятав зуб в руке, продолжила программу.

Пользователи сети поддержали Падалко, отметив, что она повела себя как профессионал.

Курьезы во время работы из дома уже не редкость. Так, репортер Уилл Рив во время прямого вещания в Good Morning America оказался без штанов. Очевидно, что мужчина не планировал показывать свою нижнюю часть, поскольку верхняя часть тела была одета в рубашку и пиджак.

Однако он не рассчитал обзор камеры, и зрители могли лицезреть то, что Уилл в нижнем белье.

Случай с обнажением случился и в эфире одного из испанских телеканалов, однако там позади журналиста появилась обнаженная девушка. Позже выяснилось, что это была его коллега.

Нередко курьезы во время прямого вещания случаются с участием животных. На корреспондента одного из греческих телеканалов напала свинья.

Мужчина всячески пытался заставить животное уйти, однако оно оказалось настойчивее. Свинья преследовала его и кусала.

Вирусным стало и видео, где собака вырвала у журналистки русского телеканала микрофон. Девушка отчаянно пыталась догнать пса, нужно отдать должное, у нее это получилось.

В итоге с четырехлапым корреспондентке даже удалось подружиться.

Спикеры, выступая из дома, также нередко попадают в смешные ситуации. Так, кот украинского политика Антона Геращенко залез в кадр во время его прямого включения в эфире ток-шоу.