До офшорних активів були причетні відомі співаки Шакіра, Елтон Джон, Хуліо Іглесіас, модель Клаудія Шиффер та тренери футбольних клубів Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола і Реал Карло Анчелотті.

Про це повідомив Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) Pandora Papers.

У списках не наводиться детальна інформація про фінансові операції кожної знаменитості, імена деяких з них лише згадуються без будь-яких уточнень. Наприклад, поп-співачка Шакіра пов’язана з трьома компаніями, які були створені у 2019 році на Британських Віргінських островах.

За даними ICIJ, Хуліо Іглесіас причетний до 10 організацій на цих островах і дев’яти на території США. Британський музикант Елтон Джон також використовував більше 10 компаній.

Щодо тренера Жузепа Гвардіоли, то він володів офшорними коштами до 2012 року, поки не потрапив під податкову амністію.

Нагадаємо, що Pandora Papers – це найбільша колаборація журналістів-розслідувачів, яка розкриває таємні угоди більше сотні мільярдерів, десятків світових лідерів та трьох сотень державних чиновників у різних країнах світу.

Дослідники знайшли більше 11 млн файлів компаній, найнятих багатими клієнтами для створення офшорів та трастів у таких податкових притулках, як Панама, Дубай, Монако, Швейцарія та Кайманові острови.

У списку ICIJ фігурують президент РФ Володимир Путін, прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, король Йорданії Абдалла II, Володимир Зеленський та багато інших.