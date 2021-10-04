К оффшорным активам были причастны известные певцы Шакира, Элтон Джон, Хулио Иглесиас, модель Клаудия Шиффер и тренеры футбольных клубов Манчестер Сити Хосеп Гвардиола и Реал Карло Анчелотти.

Об этом сообщил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) Pandora Papers.

В списках не приводится подробная информация о финансовых операциях каждой знаменитости, имена некоторых из них лишь упоминаются без каких-либо уточнений. Например, поп-певица Шакира связана с тремя компаниями, которые были созданы в 2019 году на Британских Виргинских островах.

По данным ICIJ, Хулио Иглесиас причастен к 10 организациям на этих островах и девяти на территории США. Британский музыкант Элтон Джон также использовал более 10 компаний.

Что касается тренера Хосепа Гвардиолы, то он владел оффшорными средствами до 2012 года, пока не попал под налоговую амнистию.

Напомним, что Pandora Papers — это самая большая коллаборация журналистов-расследователей, которая раскрывает тайные соглашения более сотни миллиардеров, десятков мировых лидеров и трех сотен государственных чиновников в разных странах мира.

Исследователи нашли более 11 млн файлов компаний, нанятых богатыми клиентами для создания оффшоров и трастов в таких налоговых убежищах, как Панама, Дубай, Монако, Швейцария и Каймановы острова.

В списке ICIJ фигурируют президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, король Иордании Абдалла II, Владимир Зеленский и многие другие.