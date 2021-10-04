Діаманти – найжаданіші дорогоцінні камінці у всьому світі. Видобувають їх найбільше в Африці. Там шукачів блискучого каміння небачена кількість. Щороку його видобуток приносить континенту мільярди.

Проте обробляють дорогоцінності не в Африці. До вишуканого стану діаманти уже доводять на підприємствах у бельгійському місті Антверпен.

Там обробляють 80% усіх каменів. Їх миють, ріжуть, полірують та піддають лазерній обробці. Усе відбувається у закритому та малоосвітленому приміщенні. Процес може займати до кількох днів, залежно від розміру каміння.

Далі діаманти перевіряють у лабораторіях. Після перевірки діамант отримує спеціальний сертифікат, який неможливо порвати, спалити чи розчинити у воді.

Потім каміння відправляють на експорт і продають у магазинах на Діамантовому кварталі, де замовлення роблять клієнти з усього світу, навіть з України.

Але як розраховується вартість діамантів? Ювелір Юрій Макаренко каже, що тут важлива не лише вага. На ціну діаманта також впливають чистота і вкраплення у ньому.

Окрім того, звичайні прозорі діаманти вважаються найпопулярнішими та найдешевшими. Більшу вартість мають кольорові діаманти, які мають блакитні, сині, червоні, рожеві та жовті відтінки. Адже вони унікальніші, а тому дорожчі.

Експерти також запевняють, що більшу ціну можуть мати й сапфіри, рубіни чи смарагди. Але навряд чи популярність діамантів найближчим часом згасне.