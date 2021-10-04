Бриллианты — самые желанные драгоценные камни во всем мире. Добывают их больше всего в Африке. Там искателей блестящего камня невиданное количество. Ежегодно их добыча приносит континенту миллиарды.

Однако обрабатывают их в Африке. К изысканному состоянию бриллианты уже доводят на предприятиях в бельгийском городе Антверпен.

Там обрабатывают 80% всех камней. Их моют, режут, полируют и подвергают лазерной обработке. Все происходит в закрытом и мало освещенном помещении. Процесс может занимать до нескольких дней, в зависимости от размера камня.

Далее бриллианты проверяют в лабораториях. После проверки бриллиант получает специальный сертификат, который невозможно порвать, сжечь или растворить в воде.

Затем камни отправляют на экспорт и продают в магазинах на Алмазном квартале, где заказ делают клиенты со всего мира, даже из Украины.

Но как рассчитывается стоимость алмазов? Ювелир Юрий Макаренко говорит, что здесь важен не только вес. На цену бриллианта также влияет чистота и вкрапления в нем.

Кроме того, обычные прозрачные алмазы считаются самыми популярными и самыми дешевыми. Большую ценность представляют цветные бриллианты, которые имеют голубые, синие, красные, розовые и желтые оттенки. Ведь они уникальные, а потому дороже.

Эксперты также уверяют, что большую цену могут иметь и сапфиры, рубины или изумруды. Но вряд ли популярность на бриллианты в ближайшее время угаснет.