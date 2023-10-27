Колишній прем’єр-міністр Великої Британії і ексдепутат Палати громад Борис Джонсон заявив, що буде працювати телеведучим та оглядачем авторської політичної програми на телеканалі GB News.

Про це він заявив у зверненні, що було оприлюднене телеканалом GB News.

– Я радий повідомити, що незабаром приєднаюся до нього і буду висловлювати свої відверті думки про світову політику, – сказав він.

Колишній глава британського уряду, ймовірно, розпочне роботу вже з 2024 року.

Зараз дивляться

У відеозверненні Джонсон заявив, що буде висловлювати “погляди без прикрас на все – від Росії, Китаю, війни в Україні та того, як ми відповідаємо на всі ці виклики, до величезних можливостей, які чекають на нас попереду”.

Примітно, що після відставки колишній прем’єр-міністр Британії Джонсон пішов у журналістику і з червня 2023 року почав писати щотижневі колонки для таблоїда Daily Mail.

Також у жовтні поточного року Джонсон зізнався, що попри повномасштабну війну між Росією та Україною та підтримкою Києва, він все ще захоплюється російською культурою.

Раніше, в інтерв’ю Фактам ICTV Борис Джонсон розповідав, чому результатом російсько-української війни стане визначальним моментом для початку XXI століття.