Бывший премьер-министр Великобритании и экс-депутат Палаты общин Борис Джонсон заявил, что будет работать телеведущим и обозревателем авторской политической программы на телеканале GB News.

Об этом он заявил в обращении, которое было обнародовано телеканалом GB News.

— Я рад сообщить, что вскоре присоединюсь к нему и буду высказывать свои откровенные мысли о мировой политике, — сказал он.

Бывший глава британского правительства, вероятно, приступит к работе уже с 2024 года.

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В видеообращении Джонсон заявил, что будет выражать “взгляды без прикрас на все — от России, Китая, войны в Украине и того, как мы отвечаем на все эти вызовы, до огромных возможностей, которые ждут нас впереди”.

Примечательно, что после отставки бывший премьер-министр Британии Джонсон ушел в журналистику и с июня 2023 года начал писать еженедельные колонки для таблоида Daily Mail.

Также в октябре текущего года Джонсон признался, что несмотря на полномасштабную войну между Россией и Украиной и поддержкой Киева, он все еще увлекается русской культурой.

Ранее, в интервью Фактам ICTV Борис Джонсон рассказывал, почему результатом российско-украинской войны станет определяющим моментом для начала XXI века.