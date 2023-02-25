Рік єдності: 365 днів марафону Єдині новини

Національний марафон Єдині новини було створено заради оперативного, достовірного та якісного інформування країни в час повномасштабного вторгнення, підтримки національної єдності та інформаційної протидії ворогу.

Вже рік найбільші українські медіагрупи, суспільний та державні мовники працюють над ефіром разом зі спільною метою – наближення перемоги України.

За рік існування марафону команди Єдиних новин створили понад 18 тис. сюжетів, що інформували та надихали країну, 40 тис. прямих включень, що допомагали дізнатись про найважливіше від перших осіб та з місця подій.

Зараз дивляться

Об’єднана маркетингова команда створила більше 700 соціальних роликів, що підтримували бойовий дух та єдність, інформували населення та зберігали національну пам’ять про героїв та героїнь. Разом із глядачами Єдині новини зібрали більше 500 млн грн для допомоги ЗСУ та вирішення гуманітарних проблем, спричинених війною.

За великими цифрами – історії сотень журналістів, редакторів, операторів та ведучих, що з першого дня повномасштабного вторгнення обрали національну безпеку понад особистою. З перших найскладніших для країни днів лютого 2022-го і щоденно вони продовжують цілодобову роботу з найгарячіших точок та сховищ, але залишаються в ефірі разом з українцями.

У цих цифрах – рік народного спротиву, тисячі історій військових та цивільних, людей з різних професій та регіонів, але об’єднаних спільною метою української перемоги.

– Єдність – слово, що стало головною нашою силою. В рік війни ми, українці, перевинайшли його значення для себе і зробили цю цінність головною для всього цивілізованого світу. В цій єдності продовжується марафон країни, що бореться за перемогу на кожному з можливих фронтів. І продовжується марафон українських медіа, що відмовились від комерційної конкуренції заради спільної національної мети. З перших днів війни ворог хотів знищити українські медіа. Після року їх спроб ми констатуємо, що вистояли. Вистояла країна, вистояли журналісти та новинні команди, які кожного дня роблять все можливе для наближення нашої перемоги, інформування та підтримки країни. Я дякую всім командам, що творять марафон, всім партнерам та героям наших сюжетів і, звісно, нашій багатомільйонній аудиторії глядачів. У кожному з цих 365 днів ми продовжуємо працювати і не втомлюватись завдяки єдності і розумінню, що разом ми можемо все, – каже СЕО Starlight Media Олександр Богуцький.

Національний марафон став для світу прецедентом єдності мовників та приватно-державного партнерства в час найбільшої загрози для національної безпеки. Результатом цього технічного та креативного об’єднання незалежних редакцій стала найбільша з можливих в час війни стійкість.

Під час постійних ракетних обстрілів, кібератак чи в умовах блекауту – доступ глядачів до актуальних та перевірених новин не зупинявся ні на хвилину протягом року.

Важливим досягненням марафону залишається стабільно високий рівень довіри українського глядача. Так, 91% українців знає про існування Єдиних новин, 78% з них є його глядачами.

Єдині новини представлено абсолютно на всіх майданчиках – на телебаченні, радіо, в інтернеті та соціальних мережах, на платформах онлайн-телебачення та Дії. Марафон також дистрибютується різними мовами і доступний для безкоштовного перегляду в усьому світі.

Команди марафону продовжують працювати заради українців й оголошення головної новини – перемоги України над ворогом.