Год единства: 365 дней марафона Єдині новини

Национальный марафон Єдині новини был создан ради оперативного, достоверного и качественного информирования страны во время полномасштабного вторжения, поддержки национального единства и информационного противодействия врагу.

Уже год крупнейшие украинские медиагруппы, общественный и государственные вещатели работают над эфиром вместе с общей целью — приближение победы Украины.

За год существования марафона команды Єдиних новин создали более 18 тыс. сюжетов, которые информировали и вдохновляли страну, 40 тыс. прямых включений, которые помогали узнать о самом важном от первых лиц и с места событий.

Сейчас смотрят

Объединенная маркетинговая команда создала более 700 социальных роликов, которые поддерживали боевой дух и единство, информировали население и сохраняли национальную память о героях и героинях. Вместе со зрителями Єдині новини собрали более 500 млн грн для помощи ВСУ и решения гуманитарных проблем, вызванных войной.

За большими цифрами — истории сотен журналистов, редакторов, операторов и ведущих, которые с первого дня полномасштабного вторжения выбрали национальную безопасность выше личной. С первых самых сложных для страны дней февраля 2022 года и ежедневно — они продолжают круглосуточную работу из самых горячих точек и укрытий, но остаются в эфире вместе с украинцами.

В этих цифрах — год народного сопротивления, тысячи историй военных и гражданских, людей из разных профессий и регионов, но объединенных общей целью украинской победы.

— Единство — слово, которое стало главной нашей силой. В год войны мы, украинцы, переизобрели его значение для себя и сделали эту ценность главной для всего цивилизованного мира. В этом единстве продолжается марафон страны, которая борется за победу на каждом из возможных фронтов. И продолжается марафон украинских медиа, отказавшихся от коммерческой конкуренции ради общей национальной цели. С первых дней войны враг хотел уничтожить украинские медиа. После года их попыток мы констатируем, что выстояли. Выстояла страна, выстояли журналисты и новостные команды, которые каждый день делают все возможное для приближения нашей победы, информирования и поддержки страны. Я благодарю все команды, которые создают марафон, всех партнеров и героев наших сюжетов и, конечно, нашу многомиллионную аудиторию зрителей. В каждом из этих 365 дней мы продолжаем работать и не уставать благодаря единству и пониманию, что вместе мы можем все, — говорит СЕО Starlight Media Александр Богуцкий.

Национальный марафон стал для мира прецедентом единства вещателей и частно-государственного партнерства во время наибольшей угрозы для национальной безопасности. Результатом этого технического и креативного объединения независимых редакций стала наибольшая из возможных во время войны стойкость.

Во время постоянных ракетных обстрелов, кибератак или в условиях блэкаута — доступ зрителей к актуальным и проверенным новостям не останавливался ни на минуту в течение года.

Важным достижением марафона остается стабильно высокий уровень доверия украинского зрителя. Так, 91% украинцев знают о существовании Єдиних новин, 78% из них являются его зрителями.

Єдині новини представлены абсолютно на всех площадках — на телевидении, радио, в интернете и социальных сетях, на платформах онлайн-телевидения и Дії. Марафон также дистрибутируется на разных языках и доступен для бесплатного просмотра во всем мире.

Команды марафона продолжают работать ради украинцев и объявления главной новости — победы Украины над врагом.