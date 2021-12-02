Ратаковські вперше позувала для глянцю з 8-місячним сином

Американська модель Емілі Ратаковські показала, як вона позує для глянцю із сином на руках. Загалом вона у цій сфері 16 років, але з малюком на сторінках журналу з’явиться вперше, хоча раніше вона публікувала фото та відео з ним у соцмережах.

Напередодні різдвяних свят Емілі Ратаковські запросила фотографів до себе в нову квартиру в Нью-Йорку. Все для того, щоб влаштувати першу професійну зйомку з 8-місячним сином Сільвестром.

У кадрі малюк відчував себе впевнено і, схоже, не вередував.

Для такої затишної фотосесії вона обрала відповідний образ. На ній чорний костюм від Miu Miu – спідниця довжини максі та жакет із широким білим лацканом, який нагадує моду 70-х. Під цей комплект Емілі Ратаковські взула чорні мюлі з гострим носком Manolo Blahnik.

Що пишуть користувачі під відео:

Це найпрекрасніша мама.

Ти така кльова.

Ти найкрасивіша дівчина в світі.

Назвіть мене своєю дитиною.

Вона вже розлучилася?

Такий чудовий малюк, боже мій.

Який щасливий юнак!

Нагадаємо, що Емілі Ратаковскі вперше стала мамою 8 березня 2021 року. Зірка назвала сина Сильвестр Аполло. За кілька місяців модель встигла відновитися та прийти у гарну фізичну форму.

Емілі Ратаковскі заміжня за продюсером та актором Себастьяном Біра-Макклардом. Пара одружилася у 2018 році. Вони організували таємну церемонію, куди запросили лише найближчих друзів.