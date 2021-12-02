Ратаковські вперше позувала для глянцю з 8-місячним сином

Американська модель Емілі Ратаковські показала, як вона позує для глянцю із сином на руках. Загалом вона у цій сфері 16 років, але з малюком на сторінках журналу з’явиться вперше, хоча раніше вона публікувала фото та відео з ним у соцмережах.
Напередодні різдвяних свят Емілі Ратаковські запросила фотографів до себе в нову квартиру в Нью-Йорку. Все для того, щоб влаштувати першу професійну зйомку з 8-місячним сином Сільвестром.
У кадрі малюк відчував себе впевнено і, схоже, не вередував.
Для такої затишної фотосесії вона обрала відповідний образ. На ній чорний костюм від Miu Miu – спідниця довжини максі та жакет із широким білим лацканом, який нагадує моду 70-х. Під цей комплект Емілі Ратаковські взула чорні мюлі з гострим носком Manolo Blahnik.
Що пишуть користувачі під відео:
- Це найпрекрасніша мама.
- Ти така кльова.
- Ти найкрасивіша дівчина в світі.
- Назвіть мене своєю дитиною.
- Вона вже розлучилася?
- Такий чудовий малюк, боже мій.
- Який щасливий юнак!
Нагадаємо, що Емілі Ратаковскі вперше стала мамою 8 березня 2021 року. Зірка назвала сина Сильвестр Аполло. За кілька місяців модель встигла відновитися та прийти у гарну фізичну форму.
Емілі Ратаковскі заміжня за продюсером та актором Себастьяном Біра-Макклардом. Пара одружилася у 2018 році. Вони організували таємну церемонію, куди запросили лише найближчих друзів.