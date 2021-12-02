Ратаковски впервые позировала для глянца с 8-месячным сыном

Американская модель Эмили Ратаковски показала, как она позирует для глянца с сыном на руках. В целом, она в этой сфере 16 лет, но с малышом на страницах журнала появится впервые, хотя раньше она частно публиковала фото и видео с ним в соцсетях.

Накануне рождественских праздником Эмили Ратаковски пригласила фотографов к себе в новую квартиру в Нью-Йорке. Все для того, чтобы устроить первую профессиональную съемку с 8-месячным сыном Сильвестром.

В кадре малыш чувствовал себя уверенно и, похоже, не капризничал.

Для такой уютной фотосессии она выбрала подходящий образ. На ней черный костюм от Miu Miu – юбка длины макси и жакет с широким белым лацканом, который напоминает моду 70-х. Под этот комплект Эмили Ратаковски обула черные мюли с острым носком Manolo Blahnik.

Что пишут пользователи под видео:

Это самая прекрасная мама.

Ты такая клевая.

Ты самая красивая девушка в мире.

Назовите меня своим ребенком.

Она уже развелась?

Такой великолепный малыш, боже мой.

Какой удачливый молодой человек!

Напомним, что Эмили Ратаковски впервые стала мамой 8 марта 2021 года. Звезда назвала сына Сильвестр Аполло. Спустя несколько месяцев модель успела восстановиться и прийти в хорошую физическую форму.

Эмили Ратаковски замужем за продюсером и актером Себастьяном Бира-Макклардом. Пара поженилась в 2018 году. Они организовали тайную церемонию, куда пригласили только самых близких друзей.