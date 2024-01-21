Інформаційно-розважальна щоденна програма Ранок у Великому Місті відтепер транслюватиметься тільки для глядачів телеканалу ICTV2.

Ведучими шоу стануть Юлія Зорій, Григорій Герман і Сергій Лиховида. Як і раніше вони розповідатимуть про складні важливі речі просто та доступно, адже ранок може бути добрим тільки серед своїх.

Що відомо про новий сезон Ранку у Великому Місті

Перший випуск оновленого сезону вийде вже у вівторок, 23 січня. Щоранку о 07:00 команда зіркових телеведучих ICTV2 розповідатиме про найактуальніші питання політики, економіки, нових технологій, а також психології, здоров’я, стилю життя.

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– Наша команда працює для того, щоб кожен глядач відчув себе серед своїх, людей зі спільними цінностями. Впродовж години кожен наш глядач відкриє для себе щось корисне, цікаве, життєве, пізнавальне – це зробить ранок кожного українця вдалим і по-справжньому добрим, – каже виконавчий продюсер проєкту Дмитро Слободян.

Прикладна корисна рубрика – запити глядачів на нагальні питання сьогодення. Як зберегти психіку дітей і свою, допомагати фронту та бути корисним країні, захиститися від небезпек, впоратися з тривогами та страхами – телеведучі разом із психологами, лікарями, коучами допоможуть розібратися в цих та інших питаннях.

– Зустріти ранок серед своїх – дієва підтримка одне одного щодня. Люди не повинні сам на сам переживати скрутні часи. В нашій програмі можна обговорити будь-яке складне питання й отримати відповідь, а головне – підзарядитися добрими емоціями на весь день. Ми на зв’язку з понеділка по п’ятницю. Впевнена, разом можна подолати будь-що! – каже телеведуча Юлія Зорій.

Дивіться програму Ранок у Великому Місті з понеділка по п’ятницю о 07:00 на каналі ICTV2.