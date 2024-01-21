Информационно-развлекательная ежедневная программа Ранок у Великому Місті отныне будет транслироваться только для зрителей телеканала ICTV2.

Ведущими шоу станут Юлия Зорий, Григорий Герман и Сергей Лиховида. Как и раньше, они будут рассказывать о сложных важных вещах просто и доступно, ведь утро может быть добрым только среди своих.

Что известно о новом сезоне Ранку у Великому Місті

Первый выпуск обновленного сезона выйдет уже во вторник, 23 января. Каждое утро в 07:00 команда звездных телеведущих ICTV2 будет рассказывать о самых актуальных вопросах политики, экономики, новых технологий, а также психологии, здоровья, стиля жизни.

Сейчас смотрят

— Наша команда работает для того, чтобы каждый зритель почувствовал себя среди своих, людей с общими ценностями. В течение часа каждый наш зритель откроет для себя что-то полезное, интересное, жизненное, познавательное — это сделает утро каждого украинца удачным и по-настоящему добрым, — говорит исполнительный продюсер проекта Дмитрий Слободян.

Прикладная полезная рубрика — запросы зрителей на насущные вопросы сегодняшнего дня. Как сохранить психику детей и свою, помогать фронту и быть полезным стране, защитить себя от опасностей, справиться с тревогами и страхами — телеведущие вместе с психологами, врачами, коучами помогут разобраться в этих и других вопросах.

— Встретить утро среди своих — действенная поддержка друг друга каждый день. Люди не должны один на один переживать трудные времена. В нашей программе можно обсудить любой сложный вопрос и получить ответ, а главное — подзарядиться добрыми эмоциями на весь день. Мы на связи с понедельника по пятницу. Уверена, вместе можно преодолеть что угодно! — говорит телеведущая Юлия Зорий.

Смотрите программу Ранок у Великому Місті с понедельника по пятницу в 07:00 на канале ICTV2.