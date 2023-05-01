Студент із Сеульського університету з’їв знаменитий експонат у Музеї мистецтв Ліум. Йдеться про банан, який приклеєний на скотч до стіни.

Фрукт і скотч є культовою роботою італійського художника Мауріціо Каттелана, яка стала вірусною і була продана за $120 тис. 2019 року.

Винуватець вандалізму заявив музею, що був голодний – він відірвав банан, з’їв його і приклеїв шкірку назад до стіни. Щоправда, інсталяцію вдалося відновити – шкірку від фрукта замінили на новий банан.

– Це сталося раптово, тому жодних спеціальних заходів вжито не було. Художнику повідомили про інцидент, але він ніяк на нього не відреагував, – заявив представник музею.

Утім, самі співробітники музею регулярно міняють банан і без таких інцидентів – це відбувається кожні два-три дні.

Каттелан відомий своїми сатиричними роботами, часто висміюючи сучасну культуру. Це не перший випадок, коли його роботу з’їдають. Після продажу інсталяції у 2019 році, перформансист Девід Датуна зірвав банан і почав його їсти на очах приголомшеної публіки.