Студент из Сеульского университета съел знаменитый экспонат в Музее искусств Лиум. Речь идет о банане, который приклеен на скотч к стене.

Фрукт и скотч является культовой работой итальянского художника Маурицио Каттелана, которая стала вируской и была продана за $120 тыс. в 2019 года.

Виновник вандализма заявил музею, что был голоден — он оторвал банан, съел его и приклеил кожуру обратно к стене. Правда, инсталляцию удалось восстановить — шкурку от фрукта заменили на новый банан.

— Это произошло внезапно, поэтому никаких специальных мер принято не было. Художнику сообщили об инциденте, но он никак на него не отреагировал, — заявил представитель музея.

Впрочем, сами сотрудники музей регулярно меняют банан и без подобных инцидентов — это происходит каждые два-три дня.

Каттелан известен своими сатирическими работами, часто высмеивая современную культуру. Это не первый случай, когда его работу съедают. После продажи инсталляции в 2019 года, перформансист Дэвид Датуна сорвал банан и начал его есть на глазах ошеломленной публики.