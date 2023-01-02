Пісня канадського виконавця The Weeknd стала найпопулярнішою в історії стрімінгового сервісу Spotify. Йдеться про композицію Blinding Lights з альбому 2020 року After Hours.

Станом на 2 січня, її прослухали понад 3, 332 млрд разів.

happy new years to blinding lights. the most streamed song of all time tonight @Spotify pic.twitter.com/kNL0X6zK2o — The Weeknd (@theweeknd) December 31, 2022 Зараз дивляться

– Щасливого Нового року. Blinding Lights сьогодні найбільш прослухована пісня всіх часів Spotify, – написав The Weeknd.

Варто зазначити, що його композиція перегнала в кількості прослуховувань трек Еда Ширана – Shape Of You. Який зараз вигляд має топ 10 пісень Spotify: