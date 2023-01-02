Пісня канадського виконавця The Weeknd стала найпопулярнішою в історії стрімінгового сервісу Spotify. Йдеться про композицію Blinding Lights з альбому 2020 року After Hours.
Станом на 2 січня, її прослухали понад 3, 332 млрд разів.
happy new years to blinding lights. the most streamed song of all time tonight @Spotify pic.twitter.com/kNL0X6zK2o
— The Weeknd (@theweeknd) December 31, 2022
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– Щасливого Нового року. Blinding Lights сьогодні найбільш прослухована пісня всіх часів Spotify, – написав The Weeknd.
Варто зазначити, що його композиція перегнала в кількості прослуховувань трек Еда Ширана – Shape Of You. Який зараз вигляд має топ 10 пісень Spotify:
- The Weeknd – Blinding Lights (3 332 163 962);
- Ед Ширан – Shape Of You (3 332 016 196);
- Tones and I – Dance Monkey (2725562775);
- Льюїс Капалді – Someone You Loved (2 594 781 253);
- Post Malone feat. 21 Savage – Rockstar (2 574 559 834);
- Post Malone feat. Swae Lee – Sunflower (2 508 316 010);
- Drake feat. Wizkid, Kyla – One Dance (2 496 700 200);
- The Chainsmokers feat. Halsey – Closer (2 434 828 278);
- Imagine Dragons – Believer (2 333 799 680);
- Шон Мендез та Камілла Кабельо – Señorita (2 310 303 638).