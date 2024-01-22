Український актор, зірка детективів Розтин покаже і Гарячий Артемій Єгоров почав займатися живописом.

Артемій Єгоров розповів про своє хобі

Актор зізнався, що пробував малювати ще в молодших класах, але через критику вчительки вирішив, що живопис не для нього.

Все змінилося під час прогулянки одеським пляжем у 2020 році. Тоді Артемій побачив чоловіка, який викладав гіркою камінці. Єгоров сприйняв це як знак від Всесвіту – він сфотографував композицію і вирішив, що має намалювати це на своїй першій картині.

Зараз дивляться

– Мені потрібен був знак від Всесвіту для однієї вагомої справи. Ми йшли пляжем Калетон рідної Одеси в 2020-му, і якийсь чоловік виклав ці камінчики, я відчув, що це він, знак. Не спитавши дозволу, я сфоткав це каміння і вирішив, що маю їх намалювати на моїй першій картині, – поділився актор.

Тільки нещодавно Арметій разом з дружиною Оленою знайшли творчу студію і почали навчатися живопису.

– У нас є купа талантів, які ми маємо просто відкрити, ми навіть не здогадуємося, що ми можемо. Але коли знаходиш в себе нові здібності, щось в тебе по-справжньому виходить – це дуже приємні відчуття, – зазначив Єгоров.

Зіркова пара обрала для себе різні техніки малювання.

– Я працюю розмашистими мазками, а в Олени – більш тонка робота. На етапі накладання грубих мазків, коли почав з’являтися об’єм, стало зрозуміло, що це круто само собою. Мазками картину не спаплюжиш. Істина, – наголосив актор.

На особистій сторінці в Instagram Артемій показав різні етапи роботи: від початку до останній штрихів.

Додамо, що в лютому на телеканалі ICTV2 стартує прем’єрний показ третього сезону детективу Розтин покаже, де Єгоров грає головну роль слідчого Олега Гончара.



Фото: Артемій Єгоров