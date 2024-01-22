Украинский актер, звезда детективов Розтин покаже и Гарячий Артемий Егоров начал заниматься живописью.

Артемий Егоров рассказал о своем хобби

Актер признался, что пробовал рисовать еще в младших классах, но из-за критики учительницы решил, что живопись не для него.

Все изменилось во время прогулки по одесскому пляжу в 2020 году. Тогда Артемий увидел мужчину, который выкладывал горкой камни. Егоров воспринял это как знак от Вселенной — он сфотографировал композицию и решил, что должен нарисовать это на своей первой картине.

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— Мне нужен был знак от Вселенной для одного весомого дела. Мы шли по пляжу Калетон родной Одессы в 2020-м, и какой-то мужчина выложил эти камешки, я почувствовал, что это он, знак. Не спросив разрешения, я сфоткал эти камни и решил, что должен их нарисовать на моей первой картине, — поделился актер.

Только недавно Арметий вместе с женой Еленой нашли творческую студию и начали учиться живописи.

— У нас есть куча талантов, которые мы должны просто открыть, мы даже не догадываемся, что мы можем. Но когда находишь в себе новые способности, что-то у тебя по-настоящему получается — это очень приятные ощущения, — отметил Егоров.

Звездная пара выбрала для себя разные техники рисования.

— Я работаю размашистыми мазками, а у Елены — более тонкая работа. На этапе наложения грубых мазков, когда начал появляться объем, стало понятно, что это круто само по себе. Мазками картину не испортишь. Истина, — подчеркнул актер.

На личной странице в Instagram Артемий показал разные этапы работы: от начала до последних штрихов.

Добавим, что в феврале на телеканале ICTV2 стартует премьерный показ третьего сезона детектива Розтин покаже, где Егоров играет главную роль следователя Олега Гончара.

Фото: Артемий Егоров