Великдень уже на носі – православні віряни щосили готуються до важливого свята. Як і на будь-яке церковне свято, на Великдень є свої традиції – їх дотримуються й ведучі ICTV, які поділилися своїми звичаями.

Ведучий програми Факти.Спорт на ICTV2 Андрій Ковальський заявив, що дуже полюбляє сніданок із пасками та крашанками. Особливо після появи дітей – вони обожнюють перемагати в битві крашанок.

– На Великдень ми завжди йдемо до церкви на нічну літургію. У моїй родині всі суворо дотримуються Великого посту – для нас це час покаяння, духовного і фізичного очищення. Уже після приходу з церкви ми збираємося всією сім’єю і нарешті святково снідаємо – спочатку освяченим у церкві, далі смаколиками, які приготували напередодні. Апетит неймовірний, адже майже 48 днів ми багато чого не їли, – розповідає ведуча Фактів на каналі ICTV та національного марафону Єдині новини Юлія Сеник.

Ведучий програми Прихована безпека на ICTV2 Олексій Душка заявив, що в його родині улюблена традиція – це сімейний пікнік. Для цього обирається ліс, у якому готують не шашлик, а рибну юшку. Щоправда, цього разу без походів до лісу, бо небезпечно.

– Я дуже люблю це свято. Раніше, ще до мого заміжжя, у нас була сімейна традиція: я приїжджала до батьків, і ми вночі йшли до церкви. Випікати паски – такої традиції в нашій родині немає. Колись із мамою робили сирну паску, вона була дуже смачна. Потім, коли я вийшла заміж, ми святкували Великдень у Вінниці з нашими друзями, – заявила акторка Дизель Шоу на ICTV2 Яна Глущенко.

Для ведучого Фактів на каналі ICTV та марафону Єдині новини Петра Дем’янчука Великдень – це відстояти всю службу в церкві, відчути урочистість свята і після цього зібратися з сім’єю в Івано-Франківську.

– У нас одна сімейна традиція на Великдень – це збиратися сім’єю в бабусі. На світанку бабуся і мама йшли до церкви. Святили кошик, накривали святковий сніданок. Намагаємося з року в рік цю традицію берегти, – заявила ведуча Фактів на ICTV Анастасія Мазур.

Актор Дизель Шоу на ICTV2 Євген Сморигін зізнався, що його родинна традиція на Великдень – фарбувати яйця. Їх прикрашають, а потім кидають у воду з барвником. Після цього крашанками заведено битися.