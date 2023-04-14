Пасха уже на носу — православные верующее уже во всю готовятся к важному празднику. Как и на любой церковный праздник, на Пасху есть свои традиции — их придерживаются и ведущие ICTV, которые поделились своими обычаями.

Ведущий программы Факты.Спорт на ICTV2 Андрей Ковальский заявил, что очень любит завтрак с пасками и пасхальными яйцами. Особенно после появления детей — они обожают побеждать в битве крашенок.

— На Пасху мы всегда идем в церковь на ночную литургию. В моей семье все строго придерживаются Великого поста — для нас это время покаяния, духовного и физического очищения. Уже по приходу из церкви мы собираемся всей семьей и наконец празднично завтракаем — сначала освященным в церкви, далее вкусностями, которые приготовили накануне. Аппетит невероятный, ведь почти 48 дней мы много чего не ели, — рассказывает ведущая Фактов на канале ICTV и национального марафона Единые новости Юлия Сеник.

Ведущий программы Прихована безпека на ICTV2 Алексей Душка заявил, что в его семье любимая традиция — это семейный пикник. Для этого выбирается лес, в котором готовят не шашлык, а рыбную юшку. Правда, в этот раз без походов в лес, поскольку опасно.

— Я очень люблю этот праздник. Раньше, еще до моего замужества, у нас была семейная традиция: я приезжала к родителям, и мы ночью шли в церковь. Выпекать паски — такой традиции в нашей семье нет. Когда-то с мамой делали творожную паску, она была очень вкусная. Потом, когда я вышла замуж, мы праздновали Пасху в Виннице с нашими друзьями, — заявила актриса Дизель Шоу на ICTV2 Яна Глущенко.

Для ведущего Фактов на канале ICTV и марафона Единые новости Петра Демянчука Пасха — это отстоять всю службу в церкви, ощутить торжество праздника и после этого собраться с семьей в Ивано-Франковске.

— У нас одна семейная традиция на Пасху — это собираться семьей у бабушки. На рассвете бабушка и мама шли в церковь. Святили корзину, накрывали праздничный завтрак. Стараемся из года в год эту традицию беречь, — заявила ведущая Фактов на ICTV Анастасия Мазур.

Актер Дизель Шоу на ICTV2 Евгений Сморыгин признался, что его семейная традиция на Пасху — красить яйца. Их разукрашивают, а затем бросают в воду с красителем. После этого крашенками принято биться.