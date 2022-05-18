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Пісня Stefania очолила топ 100 Apple Music у чотирьох країнах

18 Травня 2022, 13:07
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Калуш

Пісня переможців Євробачення 2022 гурту Kalush Orchestra Stefania очолила чарт топ-100 Apple Music у чотирьох країнах.

Так, композиція на першому місці в Латвії, Литві, Молдові та Естонії.

Також у топі вона тримається і в Польщі – на другому місці, хоча раніше була на першому.

Конкурсна пісня Kalush Orchestra займає друге місце й у топ-50 пісень Spotify Global.

Крім того, станом на 16 травня, найбільш прослуховуваною композицією Євробачення 2022 стала Stefania –  1 697 142 прослуховувань.

Ба більше, кліп Kalush Orchestra Stefania лідирує у тренді YouTube. Ролик перебуває на першому рядку в категорії Музика. Станом на 18 травня відео переглянули вже понад 9 млн.

Теги
Kalush, Євробачення
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