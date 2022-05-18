Пісня переможців Євробачення 2022 гурту Kalush Orchestra Stefania очолила чарт топ-100 Apple Music у чотирьох країнах.

Так, композиція на першому місці в Латвії, Литві, Молдові та Естонії.

Також у топі вона тримається і в Польщі – на другому місці, хоча раніше була на першому.

Конкурсна пісня Kalush Orchestra займає друге місце й у топ-50 пісень Spotify Global.

Крім того, станом на 16 травня, найбільш прослуховуваною композицією Євробачення 2022 стала Stefania – 1 697 142 прослуховувань.

#Eurovision Song Contest 2022 Spotify chart – May 16, 2022 pic.twitter.com/2BornHylX2 — Eurovision Charts (@esc_charts) May 17, 2022

Ба більше, кліп Kalush Orchestra Stefania лідирує у тренді YouTube. Ролик перебуває на першому рядку в категорії Музика. Станом на 18 травня відео переглянули вже понад 9 млн.