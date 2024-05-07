Організатори Євробачення 2024 визначили порядкові номери, під якими виступатимуть учасники першого й другого півфіналів. Представниці України Alyona Alyona та Jerry Heil закликали підтримати їхній виступ в Мальме.

Під яким номером виступатиме Україна на Євробаченні 2024

Згідно із результатами жеребкування Alyona Alyona та Jerry Heil виступатимуть у першому півфіналі під номером 5. Вони заспівають композицію Teresa & Maria.

Разом з Україною за вихід у фінал, який відбудеться 11 травня, змагатимуться ще 14 країн. Наші артистки звернулися до всіх із проханням підтримати їхній виступ.

Зараз дивляться

Перший півфінал відбудеться 7 травня, другий – 9 травня.

Перший півфінал Євробачення 2024: порядок виступів учасників

Кіпр Сербія Литва Ірландія Україна Польща Хорватія Ісландія Словенія Фінляндія Молдова Азербайджан Австралія Португалія Люксембург

Другий півфінал Євробачення 2024: порядок виступів учасників

Мальта Албанія Греція Швейцарія Чехія Австрія Данія Вірменія Латвія Сан-Марино Грузія Бельгія Естонія Ізраїль Норвегія Нідерланди

Нагадаємо, що цього року організатори змінили правила проведення пісенного шоу.

Нові правила Євробачення 2024

Цього року вперше у півфіналах ми побачимо виступи країн-засновниць шоу. Вони не братимуть участь у голосуванні, проте покажуть свої номери.

Є зміни й у схемі голосування. Тепер віддати голос за свого фаворита у фіналі можна буде вже перед виконанням першої пісні, адже саме тоді відкриються лінії. У країн, що не беруть участь у Євробаченні, буде близько доби, щоби віддати свій голос за улюбленого виконавця перед початком кожного з концертів.