Організатори Євробачення 2024 визначили порядкові номери, під якими виступатимуть учасники першого й другого півфіналів. Представниці України Alyona Alyona та Jerry Heil закликали підтримати їхній виступ в Мальме.
Під яким номером виступатиме Україна на Євробаченні 2024
Згідно із результатами жеребкування Alyona Alyona та Jerry Heil виступатимуть у першому півфіналі під номером 5. Вони заспівають композицію Teresa & Maria.
Разом з Україною за вихід у фінал, який відбудеться 11 травня, змагатимуться ще 14 країн. Наші артистки звернулися до всіх із проханням підтримати їхній виступ.
Перший півфінал відбудеться 7 травня, другий – 9 травня.
Перший півфінал Євробачення 2024: порядок виступів учасників
- Кіпр
- Сербія
- Литва
- Ірландія
- Україна
- Польща
- Хорватія
- Ісландія
- Словенія
- Фінляндія
- Молдова
- Азербайджан
- Австралія
- Португалія
- Люксембург
Другий півфінал Євробачення 2024: порядок виступів учасників
- Мальта
- Албанія
- Греція
- Швейцарія
- Чехія
- Австрія
- Данія
- Вірменія
- Латвія
- Сан-Марино
- Грузія
- Бельгія
- Естонія
- Ізраїль
- Норвегія
- Нідерланди
Нагадаємо, що цього року організатори змінили правила проведення пісенного шоу.
Нові правила Євробачення 2024
Цього року вперше у півфіналах ми побачимо виступи країн-засновниць шоу. Вони не братимуть участь у голосуванні, проте покажуть свої номери.
Є зміни й у схемі голосування. Тепер віддати голос за свого фаворита у фіналі можна буде вже перед виконанням першої пісні, адже саме тоді відкриються лінії. У країн, що не беруть участь у Євробаченні, буде близько доби, щоби віддати свій голос за улюбленого виконавця перед початком кожного з концертів.