Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Музика

Під яким номером виступає Україна на Євробаченні-2024

7 Травня 2024, 19:10
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Alyona Alyona & Jerry Heil

Організатори Євробачення 2024 визначили порядкові номери, під якими виступатимуть учасники першого й другого півфіналів. Представниці України Alyona Alyona та Jerry Heil закликали підтримати їхній виступ в Мальме.

Під яким номером виступатиме Україна на Євробаченні 2024

Згідно із результатами жеребкування Alyona Alyona та Jerry Heil виступатимуть у першому півфіналі під номером 5. Вони заспівають композицію Teresa & Maria.

Разом з Україною за вихід у фінал, який відбудеться 11 травня, змагатимуться ще 14 країн. Наші артистки звернулися до всіх із проханням підтримати їхній виступ.

Зараз дивляться

Перший півфінал відбудеться 7 травня, другий – 9 травня.

Перший півфінал Євробачення 2024: порядок виступів учасників

  1. Кіпр
  2. Сербія
  3. Литва
  4. Ірландія
  5. Україна
  6. Польща
  7. Хорватія
  8. Ісландія
  9. Словенія
  10. Фінляндія
  11. Молдова
  12. Азербайджан
  13. Австралія
  14. Португалія
  15. Люксембург

Другий півфінал Євробачення 2024: порядок виступів учасників

  1. Мальта
  2. Албанія
  3. Греція
  4. Швейцарія
  5. Чехія
  6. Австрія
  7. Данія
  8. Вірменія
  9. Латвія
  10. Сан-Марино
  11. Грузія
  12. Бельгія
  13. Естонія
  14. Ізраїль
  15. Норвегія
  16. Нідерланди

Нагадаємо, що цього року організатори змінили правила проведення пісенного шоу.

Нові правила Євробачення 2024

Цього року вперше у півфіналах ми побачимо виступи країн-засновниць шоу. Вони не братимуть участь у голосуванні, проте покажуть свої номери.

Є зміни й у схемі голосування. Тепер віддати голос за свого фаворита у фіналі можна буде вже перед виконанням першої пісні, адже саме тоді відкриються лінії. У країн, що не беруть участь у Євробаченні, буде близько доби, щоби віддати свій голос за улюбленого виконавця перед початком кожного з концертів.

Читайте також:
Євробачення 2024 у ШвеціїЄвробачення 2024: онлайн-трансляція першого півфіналу з Мальме

Теги
Jerry Heil Євробачення Аlyona Alyona
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь