Компанія Max випустила дебютний тизер до серіалу Дюна: Пророцтво. Проєкт створили як спін-офф, і це буде приквел – покажуть сюжет задовго до того, що відбувається в оригінальних картинах.

Тизер серіалу Дюна: Пророцтво

Приквел фільмів режисера Дені Вільньова розповість про події, які відбувалися за 10 тис. років до оригінального сюжету. У серіях глядачі побачать історію двох сестер, які після Великого Джихаду організували свій орден під назвою Бене Гессеріт.

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Режисером проєкту стала авторка Межі і Майже людини Елісон Шапкер. Спочатку цю посаду обіймав режисер серіалу Чорнобиль від HBO Йохан Ренк, але він залишив проєкт через розбіжності з керівництвом.

Очікується, що перший сезон отримає шість епізодів, але їхня тривалість і дати релізу невідомі.

Утім, любителям фентезі та історій про ворожнечу цілих кланів і сімей не доведеться нудьгувати найближчим часом – компанія HBO Max розкрила дату релізу 2 сезону Дому дракона. Очікується, що подивитися першу частину вже можна буде 16 червня 2024 року. Сюжет розповість більше про зв’язок Рейніри і Деймона. До речі, стрибків у часі в продовженні не буде, на відміну від першого сезону.

Фото: Max