Компания Max выпустила дебютный тизер к сериалу Дюна: Пророчество. Проект создали как спин-офф, и это будет приквел — покажут сюжет задолго до происходящего в оригинальных картинах.

Тизер сериала Дюна: Пророчество

Приквел фильмов режиссера Дени Вильнева расскажет о событиях, которые происходили за 10 тыс. лет до оригинального сюжета. В сериях зрители увидят историю двух сестрах, которые после Великого Джихада организовали свой орден под названием Бене Гессерит.

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Режиссером проекта стала создательница Грани и Почти человека Элисон Шапкер. Изначально эту должность занимал режиссер сериала Чернобыль от HBO Йохан Ренк, но он покинул проект из-за разногласий с руководством.

Ождидается, что первый сезон получит шесть эпизодов, но их продолжительность и даты релиза неизвестны.

Впрочем, любителям фэнтези и историй о вражде целых кланов и семей не придется скучать в ближайшее время — компания HBO Max раскрыла дату релиза 2 сезона Дома дракона. Ожидается, что посмотреть первую часть уже можно будет 16 июня 2024 года. Сюжет расскажет больше о связи Рейниры и Деймона. Кстати, скачков во времени в продолжении не будет, в отличие от первого сезона.

Фото: Max