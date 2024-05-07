В ночь с 6 на 7 мая в Музее искусства Метрополитен в Нью-Йорке состоялся ежегодный Бал Института костюма Met Gala. В этом году мероприятие было посвящено теме Спящие красавицы: Пробуждение моды.

Гости вечера выбирали наряды согласно дресс-коду The Garden of Time (Сады времени). Большинство звезд позировали на ковровой дорожке в кутюрных нарядах с цветочным принтом и атрибутикой. Факты ICTV собрали подборку оригинальных образов, которыми знаменитости удивляли публику на MetGala 2024.

Зендея

Актриса и певица Зендея сменила на MetGala 2024 два наряда. Сначала она позировала перед камерами в сине-зеленом платье Maison Margiela с декором из гроздьев винограда. Свой образ бригморской ведьмы из Dishonored Зендея дополнила экстравагантным головным убором с торчащими перьями.

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В середине вечера Зендея предстала перед публикой в черном платье с длинным шлейфом и открытыми плечами, а также в массивном головном уборе из цветов. Второй образ звезды отсылал к винтажному платью Givenchy 1996 года.

Деми Мур

Актриса Деми Мур появилась на MetGala 2024 в черном платье от Harris Reed с розово-белым цветочным дизайном и структурным элементом в форме сердца с шипами. Свой образ звезда дополнила ювелирными украшениями с бриллиантами от Cartier.

По словам дизайнера, на создание платья ушло 5 000 — 6 000 часов ручной вышивки. Отметим, что это первое появление Деми Мур на Met Gala за последние пять лет.

Лана Дель Рей

Певица Лана Дель Рей выбрала для мероприятия платье песочного цвета от Alexander McQueen, украшенное ветвями и вуалью, которая закрывала лицо звезды.

Карди Би

В наиболее пышном наряде на MetGala 2024 позировала рэп-исполнительница Карди Би. Она появилась перед камерами в черном платье от Versace и с массивными украшениями с бриллиантами.

Рита Ора

Певица Рита Ора удивила публику достаточно откровенным образом. Она позировала в бежевом обтягивающем комбинезоне, который издалека создает эффект обнаженности. Интимные места звезды прикрывала бахрома, которая тянулась от шеи до пола.