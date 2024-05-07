Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Мода

Образ ведьмы и “голое” платье: оригинальные наряды на MetGala 2024

7 мая 2024, 12:05
Валентина Чорна редактор раздела Стиль жизни
MetGala 2024
Источник: MetGala 2024 - подборка оригинальных образов | Life

В ночь с 6 на 7 мая в Музее искусства Метрополитен в Нью-Йорке состоялся ежегодный Бал Института костюма Met Gala. В этом году мероприятие было посвящено теме Спящие красавицы: Пробуждение моды.

Гости вечера выбирали наряды согласно дресс-коду The Garden of Time (Сады времени). Большинство звезд позировали на ковровой дорожке в кутюрных нарядах с цветочным принтом и атрибутикой. Факты ICTV собрали подборку оригинальных образов, которыми знаменитости удивляли публику на MetGala 2024.

Зендея

Актриса и певица Зендея сменила на MetGala 2024 два наряда. Сначала она позировала перед камерами в сине-зеленом платье Maison Margiela с декором из гроздьев винограда. Свой образ бригморской ведьмы из Dishonored Зендея дополнила экстравагантным головным убором с торчащими перьями.

Сейчас смотрят
Зендея

Фото: Getty images

В середине вечера Зендея предстала перед публикой в черном платье с длинным шлейфом и открытыми плечами, а также в массивном головном уборе из цветов. Второй образ звезды отсылал к винтажному платью Givenchy 1996 года.

Зендея

Фото: Getty images

Деми Мур

Актриса Деми Мур появилась на MetGala 2024 в черном платье от Harris Reed с розово-белым цветочным дизайном и структурным элементом в форме сердца с шипами. Свой образ звезда дополнила ювелирными украшениями с бриллиантами от Cartier.

По словам дизайнера, на создание платья ушло 5 000 — 6 000 часов ручной вышивки. Отметим, что это первое появление Деми Мур на Met Gala за последние пять лет.

Демі Мур

Фото: Getty images

Лана Дель Рей

Певица Лана Дель Рей выбрала для мероприятия платье песочного цвета от Alexander McQueen, украшенное ветвями и вуалью, которая закрывала лицо звезды.

Лана Дель Рей

Фото: Getty images

Карди Би

В наиболее пышном наряде на MetGala 2024 позировала рэп-исполнительница Карди Би. Она появилась перед камерами в черном платье от Versace и с массивными украшениями с бриллиантами.

Карді Бі

Фото: Getty images

Рита Ора

Певица Рита Ора удивила публику достаточно откровенным образом. Она позировала в бежевом обтягивающем комбинезоне, который издалека создает эффект обнаженности. Интимные места звезды прикрывала бахрома, которая тянулась от шеи до пола.

Ріта Ора

Фото: Getty images

Читайте также:
РіаннаРианна пропустила Met Gala 2024 из-за проблем со здоровьем

Теги
Met Gala
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь