1 февраля в украинский прокат выходит лента, получившая несколько наград на Каннском кинофестивале, а в январе 2024 года стала одной из пяти номинантов на премию Оскар в категории Лучший международный фильм.

Идеальные дни немецкого режиссера Вима Вендерса, снятая в Токио, повествует об уборщике туалетов, который находит счастье в мелочах. По завершению рутинной работы он посвящает остаток дня своим творческим хобби. Когда неожиданно к нему приезжает племянница-подросток, мужчина учит ее наслаждаться жизнью и замечать удивительность мира.

Перед украинским прокатом Факты ICTV собрали пять причин, почему это событие нельзя пропустить.

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Режиссер

Идеальные дни — новый фильм немецкого режиссера Вима Вендерса. Он снимает кино по всему миру уже более пятидесяти лет. За свою карьеру он стал трехкратным номинантом на премию Оскар, обладателем почетного Золотого Медведя Берлинале, Золотой пальмовой ветви Канн, Золотого льва Венеции и Премии BAFTA.

Среди самых известных работ Вима Вендерса — победитель Каннского кинофестиваля Париж, Техас, серебряный призер Берлинале Небо над Берлином и другие.

Актер

Главную роль исполнил Кодзи Якусьо — знаменитый японский актер. Среди его работ — Мемуары гейши Роба Маршалла, Вавилон Алехандро Гонсалеса Иньярриту, Исцеление Кийоси Куросавы.

На Каннском кинофестивале его как исполнителя главной роли отметили Призом за Лучшую актерскую работу. В предыдущие годы такую награду получали Антонио Бандерас (Боль и слава), Хоакин Феникс (Тебя никогда здесь не было), Шон Пен (Она прекрасна) и другие.

Музыка

Главный герой каждое утро слушает музыку с кассет в машине, пока едет на работу. Поэтому в ленте звучат известные песни группы Rolling Stones, The Animals, Velvet Underground, Нины Симон, Лу Рида, Оттиса Реддинга и др.

Рейтинги

Ведущие профильные издания выбрали фильм одним из лучших в 2023 году. В частности, он встречается в топах от The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Collider.

Высоко оценивают ленту и зрители: рейтинг на синефильской платформе Letterboxd составляет 4,2/5, на IMDb: 7,9/10, а на Rotten Tomatoes: 93% и отметка Сертифицированная свежесть (зрительская оценка — 95%).

Мнение критиков

Cineuropa назвали фильм “нежной одой о поисках счастья”, Variety признали его “лучшим фильмом Вима Вендерса за десятилетие”, а The Hollywood Reporter охарактеризовали его как “поэтический, глубоко трогательный рассказ о неожиданном мире, гармонии и удовольствии”.