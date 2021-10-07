Российская певица Ирина Круг приехала в Украину с гастролями. Активисты в Днепре пытались сорвать выступление артистки.

Вечером 6 октября под Летним театром, где проходил концерт, состоялся митинг под лозунгом “Нет российским гастролерам”.

Активисты были возмущены, что Ирина Круг приехала в Украину после выступлений в Крыму.

Сама певица не прокомментировала митинг. А на личной странице в Instagram она поблагодарила поклонников, которые пришли на концерт.

Но в подписи к видео Ирина сделала ошибку в названии города, написав “Днепропетровск”.

В полиции Днепропетровской области говорят, что обращались в СБУ относительно права Ирины Круг выступать в Украине. Однако получили ответ, что никаких запретов на выступление нет.

— Мы обращались в СБУ, чтобы они дали нам разъяснение, не подпадает ли данная концертная программа под запрет. И получили официальный ответ, что никаких ограничений относительно выступления этой российской звезды в Украине нет, — заявил заместитель начальника полиции Днепропетровской области Владимир Богонис.

Ирина Круг планирует сыграть еще несколько концертов в Украине. В частности, 8 октября она будет выступать в Киеве, а 9 октября — в Одессе.

В 2016 году Ирина выступала в оккупированном Крыму, в частности в Керчи, Феодосии, Судаке, Севастополе, Евпатории, Симферополе и Ялте.

А в 2017 году ее внесли в базу Миротворец за сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную концертную деятельность.

Напомним, Ирина Круг — вдова известного шансонье Михаила Круга. Известной женщина стала после того, как начала исполнять его песни.

Михаила Круга застрелили 1 июля 2002 года в его же доме. Во время нападения, кроме певца и его жены, в доме находились трое детей и мать Ирины. Раскрыть убийство Михаила Круга удалось только через 17 лет.