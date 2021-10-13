Не втрачаючи престол: у Нідерландах монархам дозволили вступати в одностатеві шлюби

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що голландський монарх може одружитися на людині будь-якої статі, не втрачаючи права на престол.

Рютте відповідав на питання парламенту, які виникли через недавню книгу Amalia Duty Calls. У ній стверджувалося, що старі закони, мабуть, виключають можливість одностатевої пари на троні, попри те, що одностатеві шлюби є законними в Нідерландах з 2001 року.

Книга розповідає про принцесу Амалію – 17-річну спадкоємицю короля Віллема-Олександра.

Ніяких коментарів з цього приводу Амалія не робила, та й про її особисте життя відомо мало.

Раніше цього року вона вирішила, що не братиме щорічну допомогу в розмірі €1,6 млн, на яку вона отримає право, коли їй виповниться 18 років. За словами дівчини, це змусить її почуватися некомфортно.

Рютте сказав, що часи змінилися з тих пір, як один з його попередників в останній раз звертався до цього питання в 2000 році.

– Уряд вважає, що спадкоємець також може одружитися на людину тієї ж статі, – зазначив Рютте в листі до парламенту.

Однак королівські шлюби дійсно потребують схвалення парламенту, і члени королівського дому іноді відмовляються від свого місця в лінії престолонаслідування, щоб одружитися на комусь без дозволу.