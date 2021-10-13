Не теряя престол: в Нидерландах монархам разрешили вступать в однополые браки

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что голландский монарх может жениться на человеке любого пола, не теряя права на престол.

Рютте отвечал на вопросы парламента, которые возникли из-за недавней книги Amalia Duty Calls. В ней утверждалось, что старые законы, по-видимому, исключают возможность однополой пары на троне, несмотря на то, что однополые браки являются законными в Нидерландах с 2001 года.

Книга рассказывает о принцессе Амалии — 17-летней наследнице короля Виллема-Александра.

Никаких комментариев по этому поводу Амалия не делала, да и о ее личной жизни известно мало.

Ранее в этом году она решила, что не будет принимать ежегодное пособие в размере €1,6 млн, на которое она получит право, когда ей исполнится 18 лет. По словам девушки, это заставит ее чувствовать себя некомфортно.

Рютте сказал, что времена изменились с тех пор, как один из его предшественников в последний раз обращался к этому вопросу в 2000 году.

— Правительство считает, что наследник также может жениться на человеке того же пола, — отметил Рютте в письме в парламент.

Однако королевские браки действительно нуждаются в одобрении парламента, и члены королевского дома иногда отказываются от своего места в линии престолонаследия, чтобы жениться на ком-то без разрешения.