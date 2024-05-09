Ексдружина ведучого Володимира Остапчука, нотаріус Христина Горняк уперше за довгий час відвідала будинок, який вони купили в шлюбі й досі не можуть розділити.

Горняк показалася в будинку, який не поділила з Остапчуком після розлучення

Христина та Володимир розлучилися 2022 року під час повномасштабної війни. У шлюбі вони встигли придбати двоповерховий будинок, який зараз Остапчук облаштовує з новою дружиною Катериною Полтавською.

Горняк не збирається відмовлятися від своєї частини майна, а тому, приїхавши в Україну, вирушила перевіряти, що там і як.

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– Потрібно було зафіксувати все, що там і як. Давно я тут не була. Це було не просто, але необхідно, – зізналася Христина.

Будинок експодружжя розташований у котеджному містечку Золоче Прованс під Києвом у селі Вишеньки. У шлюбі пара не встигла зробити там ремонт, а тому Остапчук вирішив закінчити цю справу зі своєю новою дружиною. Полтавська, своєю чергою, із задоволенням відвідує це житло та облаштовує його. Очевидно, дівчину нічого не турбує.

Зі свого боку Христина неодноразово говорила, що пропонувала Володимиру мирно поділити майно. Ба більше, Остапчук і зовсім хотів подарувати будинок ексдружині на початку розпаду їхнього шлюбу. Тоді Горняк відмовилася від цього, оскільки хотіла поділити все порівну і чесно.

Наразі Володимир не йде на контакт з Христиною, а тому вона має намір вирішувати все через суд.

Фото: Христина Горняк