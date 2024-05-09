Экс-жена ведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк впервые за долгое время посетила дом, который они купили в браке и до сих пор не могут разделить.

Горняк показалась в доме, который не поделила с Остапчуком после развода

Кристина и Владимир развелись в 2022 году во время полномасштабной войны. В браке они успели приобрести двухэтажный дом, который сейчас Остапчук обустраивает с новой супругой Екатериной Полтавской.

Горняк не собирается отказываться от своей части имущества, а потому, приехав в Украину, отправилась проверять, что там и как.

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— Нужно было зафиксировать все, что там и как. Давно я тут не была. Это было не просто, но необходимо, — призналась Кристина.

Дом экс-супругов расположен в коттеджном городке Золоче Прованс под Киевом в селе Вишенки. В браке пара не успела сделать там ремонт, а потому Остапчук решил закончить это дело со своей новой женой. Полтавская, в свою очередь, с удовольствием посещает это жилье и обустраивает его. Очевидно, девушку ничего не беспокоит.

В свою очередь Кристина неоднократно говорила, что предлагала Владимиру мирно поделить имущество. Более того, Остапчук и вовсе хотел подарить дом экс-жене в начале распада их брака. Тогда Горняк отказалась от этого, поскольку хотела поделить все поровну и честно.

Сейчас Владимир не идет на контакт с Кристиной, а потому она намерена решать все через суд.

Фото: Кристина Горняк