Актриса Емілі Блант поскаржилася на російського режисера Андрія Кончаловського, назвавши його жорстоким. За словами зірки, на прослуховуванні йому подобалося позбавляти її самовпевненості.

Емілі Блант поскаржилася на російського режисера

Так, голлівудська акторка розповіла про історію, яка сталася з нею в 19 років. Вона пробувалася на роль коханої короля Генріха ІІ у фільмі Лев взимку 2003 року, знятому Патріком Стюартом. Однак режисер Кончаловський дуже ускладнив їй прослуховування.

– На прослуховуванні він був дуже жорстокий і любив “збивати з мене пиху”. Це був дуже жінконенависницький настрій. Цей момент запам’ятався мені як жахливий – ти просто відчуваєш себе нікчемною, – поскаржилася на російського режисера.

Блант назвала Андрія мерзенним, і він перейшов усі межі, хоч і актриса була готова до ударів за час своєї кар’єри. У підсумку Кончаловський запросив знятися свою дружину, Юлію Висоцьку.

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Утім, далеко не всім знаменитостям із паспортом РФ сходить із рук неналежна поведінка. Наприкінці квітня стало відомо, що актора Жерара Депардьє взяли під варту в Парижі через звинувачення в сексуальному насильстві. Зірку та громадянина РФ допитують щодо інцидентів, які відбувалися у 2014 і 2021 роках на знімальних майданчиках.