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Персоны

Назвала его мерзким: Эмили Блант пожаловалась на режиссера из РФ

6 мая 2024, 15:52
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Емілі Блант і Кончаловський
Источник: Depositphotos

Актриса Эмили Блант пожаловалась на российского режиссера Андрея Кончаловского, назвав его жестоким. По словам звезды, на прослушивании ему нравилось лишать ее самоуверенности.

Эмили Блант пожаловалась на российского режиссера

Так, голливудская актриса рассказала об истории, которая произошла с ней в 19 лет. Она пробовалась на роль возлюбленной короля Генриха II в фильме 2003 года Лев зимой, снятом Патриком Стюартом. Однако режиссер Кончаловский ей сильно усложнил пробы.

— На прослушивании он был очень жесток и любил “сбивать с меня спесь”. Это было очень женоненавистническое настроение. Этот момент запомнился мне как ужасный — ты просто чувствуешь себя ничтожной, — пожаловалась на российского режиссера.

Блант назвала Андрея мерзким, он перешел все границы, хоть и актриса была готова к ударам за время своей карьеры. В итоге Кончаловский пригласил сняться свою жену, Юлию Высоцкую.

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Впрочем, далеко не всем знаменитостям с паспортом РФ сходит с рук ненадлежащее поведение. В конце апреля стало известно, что актер Жерар Депардье взят под стражу в Париже из-за обвинений в сексуальном насилии. Звезду и гражданина РФ допрашивают об инцидентах, которые происходили в 2014 и 2021 годах на съемочных площадках.

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Источник
The Sun
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Эмили Блант
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