Українська співачка Lama показала молодшого на 18 років обранця і розповіла, що для неї зараз найважливіше в житті. Пара у стосунках уже понад 8 років.

Lama показала свого молодого обранця

В Instagram співачка опублікувала знімок із Романом, позуючи на камеру. Обранець зірки посміхається в чорних сонцезахисних окулярах, а Lama спирається рукою і головою на його плечі.

Знімком зірка вітає своїх прихильників із Міжнародним днем сім’ї та додаэ, що найдорожче для неї – це близькі люди.

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– Це наше спільне ядро з коханим, де ми формуємо особистості одне одного. У своїй сім’ї я завжди знаходжу відраду, силу і безмежну любов – це святилище, яке живить і підтримує мене, – додала артистка.

Раніше Lama розкрила подробиці про свого коханого. Його звуть Романом, і він на 18 років молодший за неї. Артистка зізналася, що вони спілкувалися днями і ночами після знайомства, і він через деякий час дізнався, що веде бесіду з відомою співачкою. Сам Роман працює у фінансовій сфері. Зірка додала, що не відчуває різниці у віці, оскільки вони на одному духовному рівні.