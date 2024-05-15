Украинская певица Lama показала младшего на 18 лет избранника и рассказала, что для нее сейчас самое важное в жизни. Пара в отношениях уже более 8 лет.

Lama показала своего молодого избранника

В Instagram певица опубликовала снимок с Романом, позируя на камеру. Избранник звезды улыбается в черных солнцезащитных очках, а Lama опирается рукой и головой на его плече.

Снимком звезда поздравляет своих поклонников с международным Днем семьи и добавила, что самое дорогое для нее — это близкие люди.

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— Это наше общее ядро с любимым, где мы формируем личности друг друга. В своей семье я всегда нахожу отраду, силу и безграничную любовь — это святилище, которое питает и поддерживает меня, — добавила артистка.

Ранее Lama раскрыла подробности о своем возлюбленном. Его зовут Романом, и он на 18 лет младше ее. Артистка призналась, что они общались днями и ночами после знакомства, и он спустя время узнал, что ведет беседу с известной певицей. Сам Роман работает в финансовой сфере. Звезда добавила, что не ощущает разницу в возрасте, поскольку они на одном духовном уровне.