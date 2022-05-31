Михайло Поплавський подарував дороге обладнання для Інституту серця

Михайло Поплавський відвідав Національний інститут серця та подарував 8 моніторів пацієнта еPM15 виробництва Mindray для діагностики та лікування пацієнтів із гострими інфарктами. Тут також рятують наших захисників, які отримали поранення на передовій.

Повідомлення про це з’явилося на сторінці інституту серця у Facebook

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– Висловлюємо нашу подяку Михайлові Поплавському за гуманітарну допомогу у вигляді 8 кардіомоніторів Mindray EPM-15 з центральною станцією для діагностики та лікування пацієнтів з гострими інфарктами та поранених унаслідок військової агресії Росії проти України, – зазначено в пості на офіційній сторінці Інституту серця в Facebook.

– Михайло Михайлович надав благодійну допомогу нашому інституту, подарував вісім реанімаційних кардіомоніторів, які вже встановлені разом з центральною станцією у відділенні гострого коронарного синдрому та інфаркту. З їхньою допомогою ми вже рятуємо життя наших пацієнтів. Це дорогий подарунок у наш час, ми це дуже цінуємо, – сказав директор Інституту серця, знаменитий кардіохірург Борис Тодуров.

– Хто як не ми! Дякую, що ви є – геній української і світової медицини! – відповів йому Михайло Поплавський.

Також Тодуров у листі-подяці Михайлу Поплавському зазначив, що в цей надскладний для України час така підтримка є дуже важливою установі, як об’єкту критичної інфраструктури, яка продовжує надавати медичну допомогу в умовах воєнного стану, зокрема і постраждалим внаслідок збройної агресії Росії проти України для організації надання послуг у сфері охорони здоров’я, які є вкрай необхідним у цей час.

– В цей надскладний для України час, коли десятки тисяч жителів зазнали смертоносних бомбардувань з боку Росії та постраждали, зруйнована інфраструктура міст країни, культурні та історичні памятки знищені, пошкоджені та зруйновані заклади охорони здоров’я – підтримка та допомога для українців дуже важлива і необхідна. Надаючи допомогу, ви даруєте не просто матеріальні цінності, а даєте надію, що разом ми подолаємо будь-які негаразди. Ми вдячні вам за допомогу та підтримку, за те, що опинилися поруч у потрібний момент, – йдеться в офіційному листі.

Ректор упевнений, що в умовах війни суспільство має бути єдиним як ніколи, і разом боротися на всіх фронтах – політичному, військовому, медичному, освітньому, культурному та інших.

Багато співробітників, викладачів та студентів вишу з перших днів війни записалися до лав тероборони, вступили до ЗСУ. Університет культури перерахував для армії мільйон гривень. А Поплавський від себе особисто передав ЗСУ – автомобілі, тепловізори, цифрові радіостанції Motorola та інше.