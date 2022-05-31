Михаил Поплавский подарил дорогое оборудование для Института сердца

Михаил Поплавский посетил Национальный институт сердца и подарил 8 мониторов пациента еPM15 производства Mindray для диагностики и лечения пациентов с острыми инфарктами. Здесь также спасают наших защитников, получивших ранения на передовой.

Сообщение об этом появилось на странице Института сердца в Facebook.

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— Выражаем нашу благодарность Михаилу Поплавскому за гуманитарную помощь в виде 8 кардиомониторов Mindray EPM-15 с центральной станцией для диагностики и лечения пациентов с острыми инфарктами и раненых в результате военной агрессии России против Украины, – отмечено в посте на официальной странице Института.

— Михаил Михайлович оказал благотворительную помощь нашему институту, подарил восемь реанимационных кардиомониторов, которые уже установлены вместе с центральной станцией в отделении острого коронарного синдрома и инфаркта. С их помощью мы спасаем жизнь наших пациентов. Это дорогой подарок в наше время, мы это очень ценим, – сказал директор Института сердца, знаменитый кардиохирург Борис Тодуров.

— Кто если не мы! Спасибо, что вы есть — гений украинской и мировой медицины! – ответил ему Михаил Поплавский.

Также Тодуров в благодарственном письме Михаилу Поплавскому отметил, что в это сверхсложное для Украины время такая поддержка является очень важной учреждению, как объекту критической инфраструктуры, которая продолжает оказывать медицинскую помощь в условиях военного положения, в том числе и пострадавшим в результате вооруженной агрессии России против Украины для организации предоставления услуг в сфере здравоохранения, которые крайне необходимы в настоящее время.

— В это сверхсложное для Украины время, когда десятки тысяч жителей подверглись смертоносным бомбардировкам со стороны России и пострадали, разрушена инфраструктура городов страны, культурные и исторические памятники уничтожены, повреждены и разрушены учреждения здравоохранения – поддержка и помощь для украинцев очень важна и необходима. Оказывая помощь, вы дарите не просто материальные ценности, а даете надежду, что вместе мы преодолеем любые невзгоды. Мы благодарим вас за помощь и поддержку, за то, что оказались рядом в нужный момент, – говорится в официальном письме.

Ректор уверен, что в условиях войны общество должно быть единым как никогда и вместе бороться на всех фронтах – политическом, военном, медицинском, образовательном, культурном и других. Многие сотрудники, преподаватели и студенты вуза с первых дней войны записались в ряды теробороны, вступили в ВСУ. Университет культуры перечислил для армии миллион гривен. А Поплавский от себя лично передал ВСУ– автомобили, тепловизоры, цифровые радиостанции Motorola и т.д.