Відома радянська та російська артистка Валентина Легкоступова 11 серпня потрапила до лікарні із важким пораненням голови.

– Співачка в комі, у неї набряк мозку. Лікарі оцінюють її стан як украй важкий, – йдеться у повідомленні.

За декілька днів до цього її госпіталізували до наркологічної клініки: Валентина Легкоступова мала серйозні проблеми з алкоголем.

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Наразі лікарі провели операцію та намагаються налагодити роботу печінки співачки.

Валентина Легкоступова народилася у 1965 році у Хабаровську, довгий час жила з родиною у Феодосії.

За весь час своєї співочої кар’єри найвідомішим її хітом стала пісня Ягода-Малина.

У 2018 році проживала на території окупованого Криму.

Джерело: МК

Фото: legkostupovavalentina