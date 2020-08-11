Известная советская и российская артистка Валентина Легкоступова 11 августа попала в больницу с тяжелым ранением головы.

— Певица в коме, у нее отек мозга. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, — говорится в сообщении.

За несколько дней до этого ее госпитализировали в наркологическую клинику: у Валентины Легкоступовой были серьезные проблемы с алкоголем.

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Сейчас врачи провели операцию и пытаются наладить работу печени певицы.

Валентина Легкоступова родилась в 1965 году в Хабаровске, долгое время жила с семьей в Феодосии.

За время своей певческой карьеры саым известным ее хитом стала песня Ягода-Малина.

В 2018 году проживала на территории оккупированного Крыма.

Источник: МК

Фото: legkostupovavalentina