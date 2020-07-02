Шнуров відродив Ленінград і зняв новий кліп

Музикант Сергій Шнуров відроджує творчу діяльність групи Ленінград.

Опівночі 3 липня відбудеться прем’єра нового відео для треку Фотосесія.

За словами постановника Данила Величко, глядачі побачать незвичайний кліп, в якому будуть гумор і сарказм.

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Також він розповів, що цей кліп можна буде не тільки подивитися, але і почитати.

– Думаю він не залишить байдужих, особливо тих, хто живе в режимі полювання за контентом, – сказав Величко.

Вокалістка гурту Ленінград Вікторія Кузьміна зазначила, що в сучасному світі багато дівчат регулярно діляться з підписниками в соцмережах пафосними фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natasha Davydova (@tetyamotya) 2 Июл 2020 в 2:22 PDT

Вона заінтригувала шанувальників заявою, що саме про такі життєві моменти і буде пісня.

У кліпі також знялася і блогер Наталія Давидова. За її словами, знятися в кліпі вона мріяла дуже давно.

Деякі шанувальники вважають, що перерва у творчості групи пов’язана з політичною діяльністю Шнурова.

У лютому 2020 року Сергій Шнуров вступив в Партію зростання. Тоді музикант заявив, що сам вирішив вступити в партію і не питав у адміністрації Путіна дозволу.