Шнуров возродил Ленинград и снял новый клип

Музыкант Сергей Шнуров возрождает творческую деятельность группы Ленинград.
В полночь 3 июля состоится премьера нового видео для трека Фотосессия.
По словам постановщика Даниила Величко, зрители увидят необычный клип, в котором будут юмор и сарказм.
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Также он рассказал, что этот клип можно будет не только посмотреть, но и почитать.
— Думаю он не оставит равнодушных, особенно тех, кто живет в режиме охоты за контентом, — сказал Величко.
Вокалистка группы Ленинград Виктория Кузьмина отметила, что в современном мире многие девушки регулярно делятся с подписчиками в соцсетях пафосными фото.
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Она заинтриговала поклонников заявлением, что именно о таких жизненных моментах и будет песня.
В клипе также снялась и блогер Наталья Давыдова. По ее словам, сняться в клипе она мечтала очень давно.
Некоторые поклонники считают, что перерыв в творчестве группы связан с политической деятельностью Шнурова.
В феврале 2020 года Сергей Шнуров вступил в Партию роста. Тогда музыкант заявил, что сам решил вступить в партию и не спрашивал у администрации Путина разрешения.