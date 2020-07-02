Шнуров возродил Ленинград и снял новый клип

Музыкант Сергей Шнуров возрождает творческую деятельность группы Ленинград.

В полночь 3 июля состоится премьера нового видео для трека Фотосессия.

По словам постановщика Даниила Величко, зрители увидят необычный клип, в котором будут юмор и сарказм.

Читайте: Мыльте, граждане, веревки! Шнуров ответил на слова Путина о ядерной войне (18+)

Также он рассказал, что этот клип можно будет не только посмотреть, но и почитать.

— Думаю он не оставит равнодушных, особенно тех, кто живет в режиме охоты за контентом, — сказал Величко.

Вокалистка группы Ленинград Виктория Кузьмина отметила, что в современном мире многие девушки регулярно делятся с подписчиками в соцсетях пафосными фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natasha Davydova (@tetyamotya) 2 Июл 2020 в 2:22 PDT

Она заинтриговала поклонников заявлением, что именно о таких жизненных моментах и будет песня.

В клипе также снялась и блогер Наталья Давыдова. По ее словам, сняться в клипе она мечтала очень давно.

Некоторые поклонники считают, что перерыв в творчестве группы связан с политической деятельностью Шнурова.

В феврале 2020 года Сергей Шнуров вступил в Партию роста. Тогда музыкант заявил, что сам решил вступить в партию и не спрашивал у администрации Путина разрешения.