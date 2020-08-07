American Song Contest: у США у 2021 році з’явиться своє Євробачення

У США в 2021 запускають аналог Євробачення під назвою American Song Contest.
Правила американського конкурсу не відрізнятимуться від Євробачення: професійні музичні виконавці – сольні співаки, дуети або гурти до шести чоловік – з кожного з 50 штатів і всіх музичних жанрів виконають оригінальні пісні в прямому ефірі.
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Проходитиме серія відбіркових турів, а потім учасники вийдуть на сцену півфіналу і фіналу.
Propagate Content створить Американську академію конкурсу, яка складатиметься з американських музичних критиків, відомих представників музичної індустрії. Вони разом з регіональною аудиторією оберуть найкращих артистів з усіх 50 штатів.
Створення конкурс пыдтвердив Європейський мовник.
Американська версія конкурсу пісні Євробачення матиме 5-10 раундів телевізійних відбіркових змагань, які приведуть до півфіналу і гранд-фіналу у прайм-тайм.
Євробачення 2021
Євробачення 2021 пройде у Роттердамі (Нідерланди). Місто повинно було прийняти конкурс у 2020 році, але захід скасували через епідемію коронавірусу.
Півфінали пісенного конкурсу Євробачення 2021 відбудуться 18 та 20 травня. Фінал запланований на 22 травня.
Відомо, що сцену в концертному залі Ahoy Arena в Роттердамі не змінюватимуть.