American Song Contest: у США у 2021 році з’явиться своє Євробачення

У США в 2021 запускають аналог Євробачення під назвою American Song Contest.

Правила американського конкурсу не відрізнятимуться від Євробачення: професійні музичні виконавці – сольні співаки, дуети або гурти до шести чоловік – з кожного з 50 штатів і всіх музичних жанрів виконають оригінальні пісні в прямому ефірі.

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Проходитиме серія відбіркових турів, а потім учасники вийдуть на сцену півфіналу і фіналу.

Propagate Content створить Американську академію конкурсу, яка складатиметься з американських музичних критиків, відомих представників музичної індустрії. Вони разом з регіональною аудиторією оберуть найкращих артистів з усіх 50 штатів.

Створення конкурс пыдтвердив Європейський мовник.

Американська версія конкурсу пісні Євробачення матиме 5-10 раундів телевізійних відбіркових змагань, які приведуть до півфіналу і гранд-фіналу у прайм-тайм.

Євробачення 2021

Євробачення 2021 пройде у Роттердамі (Нідерланди). Місто повинно було прийняти конкурс у 2020 році, але захід скасували через епідемію коронавірусу.

Півфінали пісенного конкурсу Євробачення 2021 відбудуться 18 та 20 травня. Фінал запланований на 22 травня.

Відомо, що сцену в концертному залі Ahoy Arena в Роттердамі не змінюватимуть.