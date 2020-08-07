American Song Contest: в США в 2021 году появится свое Евровидение

В США в 2021 запускают аналог Евровидения под названием American Song Contest.

Правила американского конкурса не будут отличаться от Евровидения: профессиональные музыкальные исполнители — сольные певцы, дуэты или группы до шести человек — из каждого из 50 штатов и всех музыкальных жанров исполнят все оригинальные песни в прямом эфире.

Будет проходить серия отборочных туров, а затем участники выйдут на сцену полуфинала и финала.

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Propagate Content создаст Американскую академию конкурса, которая будет состоять из американских музыкальных критиков, известных представителей музыкальной индустрии. Они вместе с региональной аудиторией выберут лучших артистов из всех 50 штатов.

Создание конкурса подтвердил и Европейский вещатель.

Американская версия конкурса песни Евровидение будет иметь 5-10 раундов телевизионных отборочных соревнований, которые приведут к полуфиналу и финальному гранд-финалу в прайм-тайм.

Евровидение 2021

Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Город должен был принять конкурс в 2020 году, но мероприятие отменили из-за эпидемии коронавируса.

Полуфиналы песенного конкурса Евровидение 2021 состоятся 18 и 20 мая. Финал запланирован на 22 мая.

Известно, что сцену в концертном зале Ahoy Arena в Роттердаме не будут менять.