17 серпня 1968 року народився Кузьма Скрябін – людина, яка донині залишається світлою в пам’яті тисяч українців. Його люблять навіть після того, як він покинув цей світ, і згадують про Кузьму не тільки фанати, а й його колеги.

Як зірки згадують Скрябіна в його день народження – далі в матеріалі.

Український мультиартист Дмитро Монатик заявив, що творчість Кузьми живе крізь роки, і показав, як виконує пісню Старі фотографії на одній зі сцен.

– З Днем народження, легендарний Кузьма Скрябін! Ваша музика живе скрізь роки! З великою радістю і честю завжди виконуємо Старі фотографії на концертах, плекаючи любов до нашої культури! – додав Дмитро.

Ведучий Слава Дьомін показав спільний знімок з артистом зі сцени, і заявив, що поки ми слухаємо його пісні – він живий.

– З Днем народження, Кузьмо! Якщо ми досі слухаємо твої пісні, значить ти живий! Просто ти, як завжди, відключив телефон на своє свято. До речі, всього два роки тому видалив номер телефону Андрія. Після того, як прийшло повідомлення “Кузьма тепер у Viber”, – заявив Дьомін.

Радіоведуча Юлія Карпова зворушливо розповіла про спілкування з Кузьмою і показала спільні фото.

– З днем народження, мій вічний. Ти був одним із небагатьох, кому дозволяла дзвонити о 4-й ранку і розповідати анекдоти, з ким ми могли придумувати нові матюки і обговорювати літературу, – заявила Юлія.

Андрій Кузьменко загинув у ДТП 2 лютого 2015 року. Музикант їхав за кермом Toyota, коли його авто зіткнулося з молоковозом. Від удару машину розвернуло на 90 градусів, а вантажівка з’їхала в кювет.

До слова, мама Кузьми досі не вірить, що його загибель була нещасним випадком. У розмові з Фактами ICTV Ольга Кузьменко сказала, що Андрія “загинули”, однак пальцем вказати немає на кого.