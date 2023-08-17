17 августа 1968 года родился Кузьма Скрябин — человек, который по сей день остается светлым в памяти тысяч украинцев. Его любят даже после того, как он покинул этот мир, и вспоминают о Кузьме не только фанаты, но и его коллеги.

Как звезды вспоминают Скрябина в его день рождения — далее в материале.

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик заявил, что творчество Кузьмы живет сквозь годы, и показал, как исполняет песню Старі фотографії на одной из сцен.

— С Днем рождения, легендарный Кузьма Скрябин! Ваша музыка живет сквозь годы! С большой радостью и честью всегда исполняем Старі фотографії на концертах, лелея любовь к нашей культуре! — добавил Дмитрий.

Ведущий Слава Демин показал общий снимок с артистом со сцены, и заявил, что пока мы слушаем его песни — он живой.

— С Днем рождения, Кузьма! Если мы до сих пор слушаем твои песни, значит ты жив! Просто ты, как всегда, отключил телефон на свою праздник. Кстати, всего два года назад удалил номер телефона Андрея. После того, как пришло сообщение “Кузьма теперь в Viber”, — заявил Демин.

Радиоведущая Юлия Карпова трогательно рассказала общение с Кузьмой и показала общие фото.

— С днем рождения, мой вечный. Ты был одним из немногих, кому разрешала звонить в 4 утра и рассказывать анекдоты, с кем мы могли придумывать новые матюки и обсуждать литературу, — заявила Юлия.

Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Музыкант ехал за рулем Toyota, когда его авто столкнулось с молоковозом. От удара машину развернуло на 90 градусов, а грузовик съехал в кювет.

К слову, мама Кузьмы до сих пор не верит, что его гибель была несчастным случаем. В разговоре с Фактами ICTV Ольга Кузьменко сказала, что Андрея “погибли”, однако пальцем указать нет на кого.