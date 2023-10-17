Переможниця конкурсу Міс Україна Всесвіт-2021 Анна Неплях поділилася результатами схуднення за пів року.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram вона зізналася, що у квітні її вага становила 71 кг. За пів року Неплях скинула 12 кг.

Анна почала худнути через проблеми зі здоров’ям, яких хотіла позбутися.

Зараз дивляться

– Це не про те, що в будь-якій вазі добре. Недобре, бо у мене з’явилася протрузія у попереку, яку я заліковувала два місяці. Тиск постійно скаче. Надмірне вживання алкоголю. Харчуюся я правильно, без обмежень, але з тим, що я не люблю жирне, смажене і мучне, – написала вона.

Неплях розповіла, що схуднути їй допомогла відмова від алкоголю та робота над своїм ментальним здоров’ям. Наразі Анна не вживає вуглеводів та дотримується кетодієти.

– Алкоголь – передчасне старіння та надмірний цукор. Ментальний стан. Я ніколи так не відчувала безпеку і довіру до Всесвіту, як зараз. Зараз я даю собі прожити всі емоції, не бути 24/7 сильною, проговорюю свої страхи. Я більше не захищаюся і не обороняюся. Жодних фантастичних обмежень. Якщо я чогось дуже хочу – з’їм. Але зараз я обираю їжу, що піклується про мене та мою молодість і здоров’я, – поділилася Неплях.

Тим, хто хоче схуднути, Анна радить передусім звернути увагу на свій ментальний стан.

Неплях наголошує, що не варто гнатися за цифрами та розмірами, потрібно обирати спосіб життя, а не дієту.

Також Анна радить не ставити собі часових обмежень, оскільки це призводить до стресів, зривів і розладів харчової поведінки.